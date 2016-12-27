Севастопольское правительство купит в Москве асфальтовый завод

Правительство Севастополя выделило средства из резервного фонда на приобретение асфальтосмесительного завода и гусеничного асфальтоукладчика для госпредприятия «Севастопольский автодор», передает корреспондент Крыминформа.





«И завод, и машина необходимы для всех видов ремонтов и строительства автомобильных дорог всеми видами техники. Мы предлагаем закупки у единственных поставщиков», – сказал замдиректора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.





При этом он отметил, что асфальтоукладчик предлагается закупить у ООО «Сильные машины» за 20 млн рублей, а асфальтосмесительный завод – у ООО «Уфадормаш» за 49 млн рублей, и авансом выделить 21 млн рублей на эти две позиции.





Исаков уточнил, что асфальтосмесительный завод будет приобретен в Москве.





17 декабря на тот момент глава города Сергей Меняйло заявил, что в Севастополе участники СЭЗ активно развивают отрасль дорожного строительства. «В преддверии больших строек в Крыму мы с большим вниманием относимся к инвестиционным проектам по производству строительных материалов. В этой связи участники СЭЗ Севастополя развернули два асфальтобетонных завода», – сказал Меняйло.

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