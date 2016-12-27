Севастопольское правительство минутой молчания почтило память жертв катастрофы самолета Ту-154

Правительство Севастополя сегодня перед началом аппаратного совещания почтило память погибших в катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи, передает корреспондент Крыминформа.





«Вчера произошла страшная трагедия. В авиационной катастрофе в Краснодарском крае погибли 92 человека. Указом президента сегодня объявлен общенациональный траур. Прошу почтить память погибших минутой молчания», – обратился к членам правительства вице-губернатор Илья Пономарев.





Он попросил профильного вице-губернатора Юрия Кривова обратиться к учреждениям культуры с просьбой отменить или перенести развлекательные мероприятия. «Такие распоряжения даны вчера вечером», – заверил Кривов.





Члены правительства, депутаты Заксобрания, приглашенные на аппаратное совещание склонили головы в траурном молчании. Спустя минуту продолжилась работа правительства Севастополя.





В воскресенье поздно вечером и сегодня утром на Графскую пристань пришли сотни горожан, которые принесли цветы и опустили их в море, которое забрало жизни пассажиров и членов экипажа самолета

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