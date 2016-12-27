Севастопольское правительство определило на год почти семь десятков ярмарочных площадок

Правительство Севастополя постановило утвердить перечень ярмарочных площадок на объектах недвижимости, находящихся в госсобственности, передает корреспондент Крыминформа.





И.о. начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Мариэтта Черничкина сообщила, что «перечень предусматривает 68 площадок, в том числе в сельской местности». «Он был сформирован на основании функционирующих ярмарочных площадок в течение текущего года. Перечень откорректирован по предложениям муниципалитетов и согласован с заинтересованными органами исполнительной власти», – уточнила Черничкина.





При этом она отметила, что перечень ярмарочных площадок предлагается утвердить на 2017 год, но он может быть изменен «в случае необходимости».





9 декабря правительство Севастополя утвердило план организации розничных рынков на 16 площадках. «Из-за того, что данный план утверждается в условиях отсутствия Генплана Севастополя, предложено определить срок действия документа до 1 января 2018 года», – сказала Черничкина.





4 октября директор департамента экономики Элимдар Ахтемов заявил о том, что розничные цены в Севастополе в целом выше крымских и среднероссийских. По его мнению, на рост розничных цен влияет отсутствие в Севастополе оптового сельскохозяйственного рынка.

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