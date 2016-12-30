Севастопольское правительство радикально переработало закон о городских наградах – Овсянников

Законопроект о городских наградах изменен правительством Севастополя на 40%. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





Он напомнил, что законопроект о городских наградах, разработанный депутатами Заксобрания, было предложено подписать губернатору на прошедшей сессии городского парламента. «Я отказался (ветировал). Закон не прошел. Документ существенно, на 40%, переработан правительством Севастополя. Сегодня я его внес в Контрольно-счетную палату», – сказал Овсянников, не уточнив, какие именно изменения он внес в законопроект.





20 декабря севастопольские депутаты не смогли преодолеть вето и.о. губернатора на закон о городских наградах и почетных званиях. Глава города предлагал снять закон с рассмотрения из-за отсутствия финансово-экономической экспертизы документа, однако депутаты не прислушались к мнению губернатора.





Проект был разработан и внесен в Заксобрание сторонником Алексея Чалого депутатом Александром Кулагиным в июле 2014 года. Документом предлагалось утвердить длинный перечень наград и денежных премий в областях культуры, медицины, образования, физической культуры, спорта и туризма, в области общественной деятельности и журналистики.





Предусмотрены и почетные звания по сферам деятельности и по профессиям: почетный работник промышленности Севастополя, сельского хозяйства, почетный деятель науки и техники города, почетный работник образования, здравоохранения, морского флота и рыбного хозяйства. Почетные звания предусмотрены еще в 24 профессиях.

Читайте еще...