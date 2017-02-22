Севастопольское правительство закрепило «потерянный» жилой дом за госпредприятием «Пансионаты Севастополя»

Правительство Севастополя закрепило «потерянный» дом на Южном берегу Крыма за госпредприятием «Пансионаты Севастополя». Соответствующее решение принято сегодня на заседании городского правительства.





Директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин пояснил, что при создании госпредприятия «Пансионаты Севастополя» жилой дом №33 не был включен в перечень объектов на праве хозяйственного ведения.





«Такое постановление нужно принять, чтобы закрепить за объектом статус жилого служебного помещения. И чтобы этот объект был закреплен за госпредприятием «Пансионаты Севастополя», – уточнил Зайнуллин.





«Речь идет о доме, который «исчез» во время создания госпредприятия?» – поинтересовался и.о. губернатора Дмитрий Овсянников. Зайнуллин ответил утвердительно.





25 октября 2016 года начальник главного контрольного управления правительства города Виктор Голубев сообщил о том, что проверка госпредприятия «Пансионаты Севастополя» выявила многочисленные факты грубых нарушений финансовой дисциплины. В частности, выяснилось, что плановая выручка на госпредприятии показана в размере 45,5 млн рублей, а фактическая – 62,9 млн рублей. Потери бюджета Севастополя от применяющейся так называемой «скрытой» аренды помещений для отдыха составили 1,6 млн рублей.





В конце 2014 года – в первой половине 2015 года началось активное формирование структуры госпредприятия «Пансионаты Севастополя» путем передачи на его баланс пансионата «Изумруд», баз отдыха «Батилиман», «Лесной кордон», «Солнышко», «Таврида», детских оздоровительных лагерей «Прибой», «Нахимовец» и др.

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