Севастопольское правительство закрепило «потерянный» жилой дом за госпредприятием «Пансионаты Севастополя»
12:4722.02.2017г.
Правительство Севастополя закрепило «потерянный» дом на Южном берегу Крыма за госпредприятием «Пансионаты Севастополя». Соответствующее решение принято сегодня на заседании городского правительства.
Директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин пояснил, что при создании госпредприятия «Пансионаты Севастополя» жилой дом №33 не был включен в перечень объектов на праве хозяйственного ведения.
«Такое постановление нужно принять, чтобы закрепить за объектом статус жилого служебного помещения. И чтобы этот объект был закреплен за госпредприятием «Пансионаты Севастополя», – уточнил Зайнуллин.
«Речь идет о доме, который «исчез» во время создания госпредприятия?» – поинтересовался и.о. губернатора Дмитрий Овсянников. Зайнуллин ответил утвердительно.
25 октября 2016 года начальник главного контрольного управления правительства города Виктор Голубев сообщил о том, что проверка госпредприятия «Пансионаты Севастополя» выявила многочисленные факты грубых нарушений финансовой дисциплины. В частности, выяснилось, что плановая выручка на госпредприятии показана в размере 45,5 млн рублей, а фактическая – 62,9 млн рублей. Потери бюджета Севастополя от применяющейся так называемой «скрытой» аренды помещений для отдыха составили 1,6 млн рублей.
В конце 2014 года – в первой половине 2015 года началось активное формирование структуры госпредприятия «Пансионаты Севастополя» путем передачи на его баланс пансионата «Изумруд», баз отдыха «Батилиман», «Лесной кордон», «Солнышко», «Таврида», детских оздоровительных лагерей «Прибой», «Нахимовец» и др.