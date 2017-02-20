Севастопольского пенсионера обокрал внук

Полицейские задержали 25-летнего жителя Севастополя, который подозревается в краже денег и компьютерной техники у собственного деда. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





«В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратился 70-летний житель Севастополя. Он сообщил, что у него дома произошла кража. Неизвестный похитил ноутбук и деньги, причинив ущерб на сумму около 19 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний внук потерпевшего. Было установлено, что он проник в дом деда, когда того не было дома, и забрал деньги и технику.





«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – отметили в пресс-службе.

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