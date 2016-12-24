Севастопольстат насчитал 29 многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию в текущем году

Строительные организации и предприятия в текущем году ввели в эксплуатацию на территории Севастополя 29 многоквартирных жилых домов общей площадью 177,1 тыс кв. метров, сообщает Севастопольстат.





По данным статистики, с января по ноябрь застройщики сдали в эксплуатацию 2 308 квартир общей площадью 132,9 тыс кв. метров. Все введенное жилье находится в городской зоне, индивидуальными застройщиками за этот период ввод жилья не осуществлялся.





18 октября и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Михаил Храмов заявил, что с 2014 по 2016 годы в Севастополе растет статистика разрешений на ввод жилья в эксплуатацию. «В 2014 мы ввели 127 тысяч квадратных метров, или 16 домов, в 2015-м – 83 тысячи. А в этом году – уже 132 тысячи квадратных метров жилья», – сказал Храмов.





Согласно утвержденной правительством Севастополя в конце октября госпрограммы «Жилище», с 2017 до 2020 года более 3 тысяч севастопольцев должны улучшить свои жилищные условия. На программу планируется израсходовать 3,356 млрд рублей. Из них большая часть – 2,6 млрд – средства городского бюджета и 0,756 млрд – федерального.

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