Севастопольцы единодушно поддержали на общественных слушаниях создание заказника в урочище Ласпи

Жители Севастополя в ходе общественных слушаний единодушно поддержали создание природного заказника в урочище Ласпи площадью более одной тысячи гектаров.





В слушаниях приняли участие около 50 человек, среди которых представители научного сообщества, общественности, исполнительной власти и депутатского корпуса.





«Это один из этапов создания особо охраняемых природных территорий. Это не конец истории. Она будет длиться еще несколько месяцев. Я полагаю, что в 2017 году этот процесс уже будет завершен», - сказал депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов.





При этом он отметил, что создание особо охраняемых природных территорий не означает, что севастопольцам будет туда запрещен доступ. «Это особый режим хозяйствования, который позволит защищать природу, грамотно и разумно ею пользоваться», - подчеркнул депутат.





7 декабря 2016 года начальник главного управления природных ресурсов и экологии правительства Севастополя (Севприроднадзор) Сергей Самойлов заявил, что правительство города создает два новых региональных ландшафтных заказника в района урочища Ласпи и Караньского плато с целью сохранения мест массового произрастания можжевельника.





В июле 2016 года правительство Севастополя выделило 1,5 млн рублей на создание государственных природно-ландшафтных заказников «Ласпи» и «Каранський».





На территории Севастополя расположены 12 особо охраняемых природных территорий различных категорий общей площадью 26,2 тысяч га. Среди них четыре государственных природных заказника, три ландшафтных и один общезоологический, а также региональный ландшафтный парк. Кроме того, есть семь памятников природы, четыре гидрологических аквальных комплекса и заповедное природное урочище.

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