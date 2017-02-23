Севастопольцы отметили День защитника Отечества маршем самообороны, «Ночных волков» и посещением военных кораблей

Севастопольцы сегодня отмечают День защитника Отечества и День народной воли, когда три года назад на митинге горожане заявили о своем возвращении в Россию, передает корреспондент Крыминформа.





В 10.00 отряды самообороны, казаки, активисты движения «Наш Севастополь», байкеры из «Ночных волков» прошли маршем от памятника Екатерине Второй к Мемориалу героических защитников Севастополя 1941-1942 годов на пл. Нахимова, где возложили венки и цветы к Вечному огню. В ходе короткого митинга участники вспомнили события Русской весны.





Запомнилось короткое выступление лидера русских мотоциклистов Александра Залдостанова. «Один Владимир Русь крестил, второй вернул ей колыбель Крещения», – сказал Хирург.













Вице-губернатор Вячеслав Гладков в разговоре с журналистами признал, что «нам не хватает одного – единения, немножко целеустремленности». «И сегодняшний праздник показывает, что севастопольцы умеют это делать, если захотят», – отметил Гладков.





Первые руководители города – Дмитрий Овсянников и Екатерина Алтабаева – на празднике замечены не были.





Затем участники торжеств отправились к полевым кухням и отведали солдатской каши.





На Минной стенке были выстроены боевые корабли Черноморского флота, которые были сегодня открыты для посещения.

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