Севастопольцы разворовали четверть посаженных в конце декабря кипарисов и платанов – Алтабаева

Севастопольцы выкопали 25% кипарисов и платанов, высаженных в конце декабря 2016 года. Об этом в прямом эфире Информационного канала Севастополя заявила председатель Заксобрания города Екатерина Алтабаева, отвечая на вопрос телезрителя о необходимости принятия отдельного закона о чистоте в связи с большим количеством мусора на улицах и во дворах.





«Отдельного закона о чистоте быть не может, потому что существует Административный кодекс РФ и субъектовый 130-й закон, который как раз предполагает наложение административного взыскания на разрушение облика города, в том числе и по чистоте», – сказала Алтабаева.





Она призвала к ответственности и тех, кто наводит чистоту, и тех, кто ее поддерживает. «В конце декабря, например, у нас высаживали деревья (там, где по погоде это можно было делать). Где-то высаживали платаны, где-то кипарисы. На сегодняшний день не менее четверти деревьев выкопано», – посетовала Алтабаева.





Она добавила: «Сердце обливается кровью, когда видишь, как тут же разрушается то, что сделано. Ответственность перед городом и горожанами – это тоже очень важная вещь, и она носит обоюдный характер».





9 августа на тот момент и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Демин заявил о том, что правительство Севастополя выделило в 2016 году 56,7 млн рублей на озеленение, что на 80% больше, чем в 2015 году.

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