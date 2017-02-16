Севастопольцы системно не хотят платить за вывоз мусора - вице-губернатор

Севастопольцы системно не хотят платить за вывоз мусора. Об этом в эфире Информационного канала Севастополя заявил вице-губернатор Владимир Базаров.





«Что касается проблемы вывоза мусора, то для меня актуальной является тема дачных построек и жилищных кооперативов. Это там, где люди системно не хотят заключать договоры на вывоз мусора», - сказал Базаров.





По его словам, «за таких жителей вывоз мусора оплачивают жители многоквартирных жилых домов либо такой мусор попадает в лес, на берег моря». «В городе есть места, где очень грязно. Но ведь это делают сами жители Севастополя. И деньги за вывоз ТКО небольшие, но платить не хотят», - посетовал Базаров.





В связи с тем, что ситуация не меняется, пояснил чиновник, правительство Севастополя готовит проект документа об ответственности за незаключение договоров. «В этом году мы внедрим систему единого регионального оператора по обращению с ТКО, который быстро увидит, кто заключил договоры, а кто нет», - подытожил Базаров.

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