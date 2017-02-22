Севастопольцы стали меньше тратиться на товары и рестораны - статистика

Оборот розничной торговли Севастополя за январь 2017 года составил 3,2 млрд рублей. В фактических ценах население города израсходовало на приобретение товаров на 108,5 млн рублей меньше, чем за январь 2016 года, сообщает Севастопольстат.





По его информации, оборот розничной торговли уменьшился по сравнению с январем прошлого года на 6,6%. Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынков и ярмарок, за январь 2017 года сформировано 95,7% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3%.





Непродовольственных товаров за январь 2017 года продано на 1,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня прошлого года на 16,8%. В фактических ценах население города купило непродовольственных товаров на 221,1 млн рублей меньше, чем в январе 2016 года.





За январь 2017 года предприятиями общественного питания реализовано продукции на 289,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 30,9% меньше, чем за январь 2016 года.