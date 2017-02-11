Севастополю дали второй шанс создать в регионе филиал парка «Патриот»

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак лично гарантировал, что филиал парка «Патриот» будет создан в Севастополе. Об этом сегодня журналистам сообщил и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.





«Сегодня я разговаривал с Дмитрием Николаевичем Козаком (вице-премьером РФ), проинформировал его по парку «Патриот». Сказал, что все-таки для нас это является важным мероприятием. Он через некоторое время перезвонил и сказал, что разговаривал с министром обороны. В Севастополе будет филиал парка «Патриот», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что нужно совместно обсудить концепцию парка. «Сейчас происходит выбор участка (для парка «Патриот») из состава земель минобороны. И город готов предложить варианты. Если мы не будем давать поводы всей стране смотреть, что у нас тут происходит, вот тогда здесь и будет филиал парка «Патриот», – подчеркнул Овсянников.





2 мая 2015 года на тот момент губернатор Севастополя Сергей Меняйло подписал постановление правительства, в соответствии с которым некоммерческой организации «Ночные волки» передан в аренду земельный участок размером 267 га в районе горы Гасфорта. Комментируя свое решение, Меняйло сообщил, что «есть поручение президента, которое он дал летом прошлого года».





23 мая 2015 года депутаты Законодательного собрания Севастополя на сессии в результате дискуссии приняли постановление, в котором предложили правительству города прекратить договор аренды земельного участка 267 га в районе горы Гасфорта «Ночными волками» и обеспечить проведение публичных слушаний.





10 ноября 2016 года правительство Севастополя на очередном заседании отложило принятие распоряжения относительно передачи минобороны РФ 267 га земли в районе горы Гасфорта. Было решено рассмотреть проект парка «Патриот» в Заксобрании Севастополя и провести общественные слушания.





1 февраля и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что министерство обороны России отказалось от реализации проекта филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта по итогам прошедших в Севастополе общественных слушаний. 6 февраля пресс-служба минобороны РФ заявила о том, что филиал военно-патриотического парка «Патриот» будет создан в Кронштадте.





В этот же день Овсянников заявил о том, что договор аренды 267 га земли в районе горы Гасфорта, заключенный с автономной некоммерческой организацией «Ночные волки», пересматриваться не будет.

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