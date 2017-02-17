Севастополю нужен капитальный ремонт, а не оторванные от жизни концепции и стратегии – «Трудовая Россия»

Председатель Севастопольского регионального отделения политической партии «Трудовая Россия» Владимир Мешалкин считает, что Севастополю нужен капремонт, а невыполнимые стратегии и концепции. Об этом он заявил на «круглом столе» активистов общественного движения «Севастополь в поддержку президента России».





«Законодательное собрание Севастополя питает иллюзию в том, что оно может обеспечить развитие города. На деле оно последовательно доводит севастопольцев до нищеты», – сказал Мешалкин.





По его словам, горожан власти лишают благ и льгот. «Взять, например, коммунальное хозяйство. На каком основании за 2,5 года стоимость услуг возросла почти в 100 раз? При этом в сферу ЖКХ не вложено ни одной копейки. В таком случае для чего растет стоимость услуг? Ради того, чтобы повысить зарплаты сидящим там клеркам?» – задал риторические вопросы партиец.





Он напомнил, что команда Чалого предложила программу развития города до 2025 года. «Сегодня врио губернатора готовит уже другую программу – стратегию развития Севастополя до 2030 года, которую он представит публично чуть ли не на площади Нахимова. Я считаю, что это «муть» абсолютная. Севастополю нужен капитальный ремонт во всех сферах», – отметил Мешалкин.





16 февраля представители 17 партий и общественных организаций Севастополя, которые входят в общественное движение «Севастополь в поддержку президента России», призвали к роспуску Заксобрания города и досрочным выборам в городской парламент. Такое решение активисты приняли в ходе круглого стола, на котором раскритиковали предвыборную программу команды «народного мэра» Алексея Чалого «24 шага к третьему возрождению Севастополя». Программа, по их мнению, не выполнена ни по одному пункту.

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