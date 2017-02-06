«Севморзавод» планирует набрать дополнительно 150 инженеров и рабочих

«Севастопольский морской завод» в связи с ростом объемов заказов в ближайшее время планирует набрать дополнительно 150 инженеров и рабочих. Об этом в интервью Крыминформу заявил начальник службы по управлению персоналом филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» Антон Котельников.





«Когда на базе «Севастопольского морского завода» начал свою деятельность филиал Центра судоремонта «Звездочка», а это, напомню, произошло в конце 2015 года, численность персонала на предприятии составляла менее 200 человек. Практически все они были трудоустроены в нашем филиале. Севастопольские корабелы составили костяк коллектива предприятия. А затем начался его поэтапный рост», – сказал Котельников.





По его словам, к настоящему времени численность персонала – более 540 человек. «В связи с ростом объемов заказов надеемся в среднесрочной перспективе принять на работу еще не менее 150 сотрудников – преимущественно, производственных рабочих».





В конце 2015 года был подписан договор аренды севастопольским филиалом АО «Центра судостроения «Звездочка» основных производственных мощностей ГУП «Севастопольский морской завод» сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена «дорожная карта» интеграции «Севморзавода» в Объединенную судостроительную корпорацию, которая реализуется в настоящее время.

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