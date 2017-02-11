«Севморзавод» получит почти 3 млрд руб за изготовление морского плавкрана

«Севморзавод» получит за изготовление морского плавучего крана 2,7 млрд рублей. Об этом журналистам сегодня заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Поддержано (Правительством РФ) обращение правительства города и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по размещению строительства морского плавкрана на «Севморзаводе», объем заказа – 2,7 млрд рублей. Для строительства плавкрана необходимо привлечь до одной тысячи человек», – сказал Овсянников.





Он также сообщил о том, что «с руководством «Севморзавода» и Объединенной судостроительной корпорации мы обсуждали возможность технического обеспечения флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» на судоремонтных мощностях Севастополя».





«На «Севморзаводе» завершается изготовление понтонов для строительства центральной секции Крымского моста. Предприятие выполняет несколько заказов для Ялты», – уточнил глава города, добавив, что в текущем году «Севморзавод» планирует потратить 900 млн рублей на модернизацию и техническое перевооружение.





«Севморзавод» в 1952 году сдал 50-тонный плавкран, положивший начало отечественному плавкраностроению. В 1965 году началось серийное производство плавкранов «Черноморец» грузоподъемностью 100 тонн. В 1971 году предприятие начало серийное производство плавкранов «Богатырь» грузоподъемностью 300 тонн. В 1976 году был спущен на воду плавкран «Витязь» грузоподъемностью 1 600 тонн.

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