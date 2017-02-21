Севнаследие проводит паспортизацию памятников Братского кладбища Севастополя

Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) приступило к паспортизации объектов культурного наследия на территории Братского кладбища – крупнейшего захоронения участников Крымской войны 1853-1856 гг. Эта работа проводится с целью обеспечения сохранности памятников, их реставрации и содержания, сообщает корреспондент Нового Севастополя.





Многие памятники Братского кладбища получили сколы и трещины в период Великой Отечественной войны, на территории захоронения велись бои с фашистскими захватчиками. Однако и в наше время памятники получают вред от вандалов, которые отламывают элементы орнамента монументов, рисуют граффити.





«Чтобы привлечь (к ответственности), мы должны поймать того, кто это делает. Мы можем только собственнику или иному законному пользователю сейчас предписать – что надо сделать в будущем (для сохранности памятников)», – сказала главный специалист-эксперт Севнаследия Виктория Зазулинская в эфире одного из севастопольских телеканалов.





По ее словам, паспортизации объектов культурного наследия откроет дорогу для ремонта и реставрации памятников Братского кладбища, количество которых превышает 500 штук.





В Севастополе работа по паспортизации объектов культурного наследия началась в прошлом году.





«В 2017 году из бюджета Севастополя было выделено 60 млн рублей на паспортизацию объектов культурного наследия. До конца 2016 года удалось паспортизировать 355 объектов культурного наследия», – отметил депутат Заксобрания Вячеслав Горелов.





Севастопольское Братское кладбище возникло в сентябре 1854 года, в первые дни обороны города во время Крымской войны. Здесь до наших дней сохранились 472 братских и 120 индивидуальных могил воинов. На кладбище покоятся останки, по разным оценкам, от 18 до 50 тысяч человек. Территория кладбища – 18,5 га.





В Севастополе насчитывается более 2 тысяч объектов культурного наследия. Их паспортизацию планируют завершить к 2020 году.

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