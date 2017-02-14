«Севстройнадзор» возглавил рижанин по рождению и москвич по последней работе

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня на аппаратном совещании в правительстве города представил Юрия Захарова в качестве нового начальника городского управления государственного строительного надзора и экспертизы, передает корреспондент «Нового Севастополя».





«Представляю нового начальника «Севстройнадзора» Юрия Михайловича Захарова. Прошу любить и жаловать», – сказал Овсянников.





Юрий Захаров родился 4 января 1958 года в Риге. Окончил Рижский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт в 1980 году.





В 2007-2008 годах – главный инженер открытого акционерного общества торгово-промышленная компания «Моссахар», в 2013 году – заместитель директора департамента управления делами министерства экономического развития Российской Федерации, в 2015-2016 годы – заместитель генерального директора по строительному контролю федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский и проектный институт министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».





В 2016-2017 годах – начальник управления эксплуатации государственной собственности департамента управления делами федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» (Москва).





7 февраля Овсянников заявил о том, что руководитель «Севстройнадзора» Юрий Прихожанов может быть отправлен в отставку из-за пассивного наблюдения за незаконным строительством. При этом он отметил, что «мы не должны делать вид, что эти объекты не возводятся».