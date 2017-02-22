Следком Севастополя раскрыл в прошлом году 90% убийств и 100% изнасилований и тяжких преступлений

Криминалисты Севастопольского следственного управления раскрыли в прошлом году 90% убийств и 100% – изнасилования и тяжкий вред с летальным исходом. Об этом в интервью Крыминформу заявил начальник отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю Виталий Кодряну.





«Если говорить о преступлениях, расследование которых входит в наше поле деятельности, то в минувшем году в Севастополе было совершено 16 убийств, 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть), 8 изнасилований», – сказал Кодряну.





По его словам, в 2016 году удалось добиться роста раскрываемости особо тяжких преступлений. «Раскрыто 90% убийств и стопроцентно – изнасилования и тяжкий вред с летальным исходом», – отметил Кодряну.





Он также сообщил, что раскрыто и расследовано 26 преступлений прошлых лет (в 2014 и 2015 годах по 20). Кроме того, в 2016 году при активном участии следователей-криминалистов дополнительно раскрыт ряд преступлений прошлых лет, которые будут учтены в 2017 году, так как их расследование в настоящее время продолжается.

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