Следком проверяет факт выпадения девушки из салона пассажирской маршрутки в Севастополе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю проводится процессуальная проверка по информации из СМИ о выпадении девушки из салона пассажирской маршрутки, сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Севастополю Ольга Постнова.





По ее информации, установлено, что на остановке «Студгородок» во время движения пассажирской маршрутки из аварийного выхода на проезжую часть выпала девушка. Очевидцы сообщают, что салон транспортного средства был переполнен. Девушка при падении получила ряд травм.





В настоящее время следователи Гагаринского следственного отдела проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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