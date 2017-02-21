Следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам севастопольского госпредприятия «Городской автозаправочный комплекс»

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководства государственного унитарного предприятия Севастополя «Городской автозаправочный комплекс», подозреваемого в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщила сегодня старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю Ольга Постнова.





По ее информации, следствием установлено, что в период с июня по август 2016 года ряду сотрудников предприятия была начислена заработная плата на общую сумму почти 200 тысяч рублей. Несмотря на реальную возможность выплатить заработную плату подчиненным, причитающиеся средства руководство не выплачивало более двух месяцев.





Тем самым руководство ГУП «Городской автозаправочный комплекс» нарушило нормы, предусмотренные ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, ст. 22 и ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации.





В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.





13 февраля вице-губернатор Юрий Кривов заявил о том, что процесс погашения долгов по зарплате на предприятиях Севастополя имеет слабую позитивную динамику. «На госпредприятии «Городской автозаправочный комплекс» произошел рост задолженности по зарплате на 900 тысяч рублей за 10 дней. Госпредприятие «Садовод» увеличило долг по зарплате на 25% - было 716 тысяч рублей, а сейчас уже 1 млн 111 тысяч», - пояснил Кривов.

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