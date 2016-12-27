Служба занятости Севастополя помогла открыть собственное дело в текущем году 73 безработным

Севастопольская служба занятости помогла открыть собственное дело в текущем году 73 безработным гражданам. Об этом сообщила директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Севастополя» Светлана Рендак, подводя итоги работы центра за 2016 год.





«В рамках госпрограммы занятости населения на 2015-2017 годы мы оказываем содействие безработным в самозанятости. У нас 73 человека, прошедших конкурсный отбор, в этом году открыли предпринимательскую деятельность», – сказала Рендак.





При этом она отметила, что предварительно все претенденты прошли обучение бизнес-планированию, получили методические и консультационные услуги. Защитившие свои бизнес-проекты, согласно июньскому постановлению правительства Севастополя, получили единовременную финансовую помощь из городского бюджета в размере 100 тысяч рублей на человека.





Сейчас, по данным службы занятости, эти граждане предоставляют услуги в сферах охраны здоровья, производства потребительских товаров и сельскохозяйственной продукции, торговли, организации детского отдыха а также юридические, бухгалтерские, образовательные услуги.

Читайте еще...