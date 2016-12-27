Служба занятости Севастополя в текущем году трудоустроила треть обратившихся за содействием инвалидов

Более 60 севастопольских инвалидов были трудоустроены через службу занятости в текущем году, что составляет более 32% от числа обратившихся за содействием в поиске работы. Об этом заявила директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Севастополя» Светлана Рендак, подводя итоги работы центра в 2016 году.





«В 2016 году за содействием в поиске работы к нам обратились 195 граждан с ограниченными физическими возможностями. Всего за год при содействии центра были трудоустроены 63 инвалида, уровень трудоустройства чуть более 32%», – сказала Рендак.





Он подчеркнул при этом, что вопрос трудоустройства этой категории граждан остается сложным, поскольку работодатель должен очень серьезно учитывать специфику состояния здоровья таких работников. «В городе принят закон о квотировании. Предприятия с численностью работников свыше 35 человек обязаны квотировать рабочие места для инвалидов. И сейчас у нас существует порядка 400 рабочих мест для трудоустройства инвалидов», – отметила директор центра занятости.





По ее словам, для севастопольских работодателей существует возможность, открыв рабочее место для инвалида, обустроить его соответствующим образом, в частности, мебелью, техникой, климат-контролем – служба занятости компенсирует в виде субсидии более 74 тыс рублей за одно место.





«Сейчас эта работа активизируется. В этом году 11 из 63 получивших работу инвалидов трудоустроены на специально созданные рабочие места. Государственная политика сегодня – трудоустроить 40% инвалидов трудоспособного возраста, которые могут и хотят работать», – сообщила Рендак.





Ранее директор департамента труда и социальной защиты населения правительства Севастополя Станислав Борисенко заявлял, что уровень трудоустройства инвалидов в городе за 2015 год составил более 23%, а в 2014 году этот показатель находился на уровне 17%.

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