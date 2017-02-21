Смертность от дорожно-транспортных происшествий выросла в Севастополе в прошлом году на треть – горздрав

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) выросла в Севастополе в 2016 году на треть. Об этом заявила и.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.





«На фоне снижения общего показателя смертности в 2016 году на 12,4% отмечается значительный рост смертности от дорожно-транспортных происшествий – на 31,5%, что на 37,9% выше целевого показателя дорожной карты департамента здравоохранения», – сказала Емельяненко.





При этом она отметила, что доля умерших трудоспособных граждан от ДТП составила 62,8%. «Среди погибших – более 30% составляют иногородние и иностранные жители», – пояснила Емельяненко.





17 марта на тот момент губернатор Севастополя Сергей Меняйло поручил правительству города совместно с УМВД подготовить и провести месячник безопасности дорожного движения в связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей.





«Надо объявлять месячник безопасности дорожного движения, ужесточить контроль и проверку на дорогах. Давайте подключим добровольные народные дружины, общественников. Дальше так продолжаться не может. Надо ужесточить требования к водителям относительно соблюдения правил дорожного движения», – сказал Меняйло, добавив, что исполнительная власть Севастополя получит дополнительные полномочия, чтобы построить систему безопасного для автомобилистов и пешеходов движения.

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