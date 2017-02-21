Смертность от новообразований в Севастополе существенно выше среднероссийского показателя

Смертность от новообразований в Севастополе существенно выше среднероссийского показателя. Об этом заявила и.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.





«В структуре смертности взрослого населения Севастополя в 2016 году на первом месте были болезни системы кровообращения - 59,9% всех умерших. На втором месте - новообразования (17,1%), на третьем - болезни органов пищеварения (6,5%), на четвертом - внешние причины (6,4%)», - сказала Емельяненко.





По ее словам, «высокий показатель смертности от болезней системы кровообращения объясняется возрастом умерших, среди которых основной процент составляют лица старше 70 лет».





«Показатель смертности от новообразований снизился на 13,8% и составляет 240 на 100 тысяч населения. Для сравнения, такой показатель в РФ составляет 201, в Южном федеральном округе - 200, в Республике Крым - 227», - отметила Емельяненко.

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