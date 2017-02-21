Смертность в Севастополе увеличилась более чем на 13% из-за незарегистрированных граждан, половина из которых бездомные - горздрав

Смертность в Севастополе увеличилась более чем на 13% из-за незарегистрированных граждан, половина из которых бездомные. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявила и.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.





«Коэффициент смертности за 2016 год составил 14,08 на 100 тысяч населения, что на 7,5% меньше, чем в 2015 году. Смертность на 8,3% выше целевого показателя дорожной карты. Аналогичный показатель в среднем по РФ составил 12,9, в ЮФО - 13,5, в РК - 15,2», - сказала Емельяненко.





По ее словам, показатель естественной убыли населения в Севастополе уменьшился с минус 1,51 до минус 1,08. Естественная убыль в ЮФО минус 1, в РК минус 3,1.





«Доля населения, умершего в трудоспособном возрасте в 2016 году, составила 20,3%. Из них 78,6% - это мужчины трудоспособного возраста, 21,3% - женщины трудоспособного возраста. Показатель смертности трудоспособного возраста на 100 тысяч населения в сравнении с 2015 годом снизился на 8,3%», - пояснила Емельяненко





При этом, она отметила, что «13,5% от всех умерших, вошедших в статистику, являются незарегистрированными гражданами и не всегда ведут адаптированный образ жизни». «Потому что причинами смерти часто являются алкогольные циррозы печени, реактивные панкреатиты», - уточнила Емельяненко.





По данным департамента здравоохранения, из 795 умерших в 2016 году «нерезидентов» 51% составили люди без определенного места жительства, 49% - иностранные и иногородние граждане.

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