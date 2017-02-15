Событийный календарь Севастополя еще не готов, но в него войдут 150 мероприятий - горкульт

Событийный календарь Севастополя еще не готов, но в него войдут 150 мероприятий. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила и.о. начальника главного управления культуры Лариса Дудкина, отвечая на вопрос депутата.





«До настоящего момента за счет средств городского бюджета туристический событийный календарь Севастополя пока еще не печатался. Только в бюджете 2017 года заложены средства на полиграфическое издание такого календаря. В календарь войдут только те мероприятия, которые будут утверждены соответствующим постановлением правительства», - сказала Дудкина, добавив, что проект этого документа разработан и проходит процедуру согласования.





Отвечая на уточняющий вопрос, она пояснила, что «календарь содержит порядка 150 событий», однако не смогла назвать ни одного конкретного мероприятия. «Мы не ставим преград для участников календаря, потому что они не получают финансовую поддержку, а получают только информационную поддержку. Любой желающий, чтобы его включили в календарь, может подать заявку в главное управление культуры», - пояснила Дудкина.





Она также сообщила, что событийный туристический календарь Севастополя будет распространяться бесплатно в гостиницах и базах отдыха, в офисах туроператоров, на туристических выставках.





27 июля 2016 года на тот момент вице-губернатор Алексей Еремеев заявил о том, что событийные мероприятия должны проходить в Севастополе еженедельно с целью привлечения в город туристов. «Каждое воскресенье, каждую неделю в городе должно проходить как минимум одно событийное туристическое мероприятие. И не только внутри высокого сезона, а также осенью и весной», - отметил Еремеев, добавив, что событийные мероприятия на отрезке года в Севастополе можно перечислить на пальцах одной руки.





В течение ряда лет в Севастополе проводился фестиваль «Война и мир», мероприятия которого проходили не только в летний, но и весенне-осенний сезон. Центральным событием этого большого мероприятия был международный фестиваль военных оркестров. Сейчас такой фестиваль не проводится.

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