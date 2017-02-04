Соратники Чалого размахивают письмом от Минобороны РФ относительно отказа от проекта парка «Патриот» вблизи горы Гасфорта, однако его не показывают - «Хирург»

Представители команды Чалого размахивают письмом от Минобороны РФ относительно отказа от проекта парка «Патриот» вблизи горы Гасфорта, однако никому его не показывают. Об этом журналистам заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.





«Не могу представить себе, что истерика «соратника Николаева» (депутата Алексея Чалого) могла поменять мнение министра обороны. Это интрига на каком-то среднем звене. Я не понимаю, где. Этого, кстати, не понимает губернатор (Дмитрий Овсянников)», – сказал Залдостанов.





Он рассказал, что участвовал в телепередаче на одном из севастопольских телеканалов, где сторонник Чалого демонстрировал письмо минобороны, но отказался раскрыть его детали. «Там был депутат Заксобрания Горелов (член команды Чалого). Он принес это письмо и махал им перед всеми. На мой вопрос: дай его мне почитать, он его не дал. Тогда я спросил: кто письмо подписал? Он тоже не сказал. Если ты честно все делаешь, то почему я не могу увидеть само письмо, увидеть, кто же его подписал?» – посетовал Залдостанов.





Все происходящее «Хирург» считает «мутным» делом. «Тогда я понял, что это – мутная вода. Если человеку скрывать нечего, если у него честные намерения, он никогда не будет анонимом. И он не будет скрывать свою фамилию. Я никогда свою фамилию не скрываю. Я не скрываю своего лица, не прячу за масками или балаклавами, могу людям смотреть в лицо честно. Когда не дают увидеть письмо, я думаю, что это какое-то интриганство», – сказал он.





1 февраля и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что министерство обороны России отказалось от реализации проекта филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта по итогам прошедших в Севастополе общественных слушаний.





В конце января в ходе общественных слушаний в Балаклаве депутат Алексей Чалый выразил недовольство концепцией парка «Патриот» в районе горы Гасфорта, которую представило минобороны РФ. Чалый под свист собравшихся заявил о том, что военные чиновники не представили доказательство того, что строительство объектов не нанесет вреда природе, а также не скажется на стабильности водоснабжения города. Не понравилось Чалому и то, что в концепции нет целевых показателей, а также юридических механизмов, чтобы город контролировал выполнение обещаний минобороны РФ.





2 мая 2015 года на тот момент губернатор Севастополя Сергей Меняйло подписал постановление правительства, в соответствии с которым некоммерческой организации «Ночные волки» передан в аренду земельный участок размером 267 га в районе горы Гасфорта. Комментируя свое решение, Меняйло сообщил, что «есть поручение президента, которое он дал летом прошлого года».





23 мая 2015 года депутаты Законодательного собрания Севастополя на сессии в результате дискуссии приняли постановление, в котором предложили правительству города прекратить договор аренды земельного участка 267 га в районе горы Гасфорта «Ночными волками» и обеспечить проведение публичных слушаний.





10 ноября 2016 года правительство Севастополя на очередном заседании отложило принятие распоряжения относительно передачи минобороны РФ 267 га земли в районе горы Гасфорта. Было решено рассмотреть проект парка «Патриот» в Заксобрании Севастополя и провести общественные слушания.

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