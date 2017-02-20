Создание парка «Патриот» в Севастополе поддерживают около 70% горожан – опрос ВЦИОМ

Идею создания в Севастополе парка «Патриот» министерства обороны России поддерживают почти 70% горожан. Такие данные были получены в ходе опроса ВЦИОМ.





«Согласно данным исследования ВЦИОМ, 67% опрошенных горожан поддерживают проект по созданию парка. Против выступают только 11%», – передает издание.





Эти данные практически совпадают с результатами общественных обсуждений в январе – тогда за строительство парка высказалось 72% горожан, 11% высказались против.





В то же время, севастопольское издание «ФорПост» Алексея Чалого продолжает кампанию в поддержку отказа от реализации парка «Патриот» в Севастополе. В одном из последних материалов автор издания пишет, что если парк не будет построен у горы Гасфорта, то он не будет построен нигде – у города просто нет альтернативной площадки для размещения развлекательной инфраструктуры для парка культуры и отдыха «Патриот», а с «мемориальной» функцией справляется и комплекс «35 береговая батарея». «Можно соорудить еще один мемориал. Но, по-моему, 35 ББ прекрасно справляется со своими функциями, без всякой иронии говорю за это спасибо А. Чалому», – передает «ФорПост».