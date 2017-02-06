17:2106.02.2017г.
Стоимость севастопольского участка трассы «Таврида» может быть уменьшена – Овсянников
16:1106.02.2017г.
И.о. губернатора Дмитрий Овсянников считает, что сметная стоимость севастопольского участка трассы «Таврида» может быть уменьшена. Об этом он сегодня заявил журналистам.
«В четверг на заседании комиссии вице-премьера Дмитрия Николаевича Козака рассматривалась ситуация. Было предложено и нам, и Республике Крым более жестко относиться к проектировщику (трассы «Таврида») с тем, чтобы обеспечить проектирование под стоимость, заложенную в федеральной целевой программе», – сказал Овсянников.
Он напомнил, что материалы проектировщика трассы по севастопольскому участку сданы в госэкспертизу, они предусматривают строительство 13,5 км дорог за 15,5 млрд рублей. «Цифра фантастическая. В Главэкспертизе с участием Росавтодора мы попросили, чтобы приехали к нам специалисты, которые посчитают стоимость участка трассы. С таким расчетом, чтобы проектировщик предложил более дешевое техническое решение. Задача – уменьшить эту цифру», – отметил Овсянников.
«Другой вопрос, если мы снизим стоимость севастопольского участка трассы «Таврида», будут ли потом компании готовы в такие сроки, по такой стоимости и в таком ландшафте выполнить работы?» – задал риторический вопрос глава города.
Поэтому, по его словам, «стоит задача проверить обоснованность того, что спроектировал подрядчик».
18 января гендиректор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко заявил журналистам, что севастопольский участок трассы «Таврида» является самым сложным.
Источник: Крыминформ
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