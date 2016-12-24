Сторонники Чалого продавили свою версию закона Севастополя об уполномоченном по защите прав предпринимателей

Законодательное собрание Севастополя приняло во втором чтении закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Севастополе», отклонив поправки профильного комитета, передает корреспондент Крыминформа.





Руководитель комитета по экономике Татьяна Лобач заявила, что ее поправка направлена на то, чтобы в полной мере учесть мнение предпринимательского сообщества. «В этой связи моя поправка звучит так: «Субъектами внесения кандидатуры на должность уполномоченного в Законодательное собрание Севастополя являются действующие на территории Севастополя общественные объединения, в уставные цели которых входит содействие созданию благоприятных условий работы предпринимателей и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также «Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата», – сказала Лобач.





Однако с ней не согласился депутат Алексей Чалый, который сказал, что не против дальнейшего развития гражданского общества, однако поправку Лобач не поддержит. Чалого поддержали его сторонники, которые сегодня составляют большинство в Заксобрании города.





Таким образом, депутаты приняли закон, в котором предложения о кандидатах на должность уполномоченного могут вноситься лишь субъектами права законодательной инициативы.





7 июня депутаты Заксобрания впервые провалили законопроект «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей Севастополя».





При обсуждении проекта закона выяснилось, что значительная часть депутатов против того, чтобы губернатор вносил кандидатуры уполномоченного на сессию Заксобрания, хотя это не противоречит российской законотворческой практике. Некоторые считали избыточным требование, чтобы кандидат имел высшее экономическое или юридическое образование.

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