Стратегия развития Севастополя до 2030 года должна определить приоритеты развития города и учитывать интересы севастопольцев будущего

Стратегия развития Севастополя до 2030 года должна определить приоритеты развития города и учитывать интересы севастопольцев будущего. Такое мнение выразил председатель Союза строителей Севастополя и член Общественной палаты города Александр Лившиц.





«Стратегическое мышление – это взгляд в будущее. То есть мы должны представить, каким будет наш город через 15-20 лет. А для этого нужно «нарисовать портрет» севастопольца, который будет жить в 2030 году, и задаться вопросом: «Для кого мы разрабатываем данную стратегию?» – сказал Лившиц и добавил, – Ответив на этот вопрос, мы поймем, что для этого человека необходимо сделать, чтобы ему было комфортно жить в Севастополе».





В вопросе экономического развития Севастополя, по мнению Лившица, следует исходить из двухконтурной экономической модели: какие финансовые потоки заходят в регион и как они используются. «Если мы хотим добиться роста экономики необходимо, чтобы деньги приходящие в город у нас и оставались. А сегодня, так уж сложилось, что 95% средств, приходящих в Севастополь, уходят на материк, – констатировал он.





Проект стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Проект опубликован на сайте правительства города и представляет собой документ объемом около 200 страниц.





17 февраля общественное движение «Наш Севастополь» обсудило и раскритиковало «Стратегию социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года» и заявило о разработке в ближайшие дни альтернативного варианта документа.

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