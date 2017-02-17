Стратегия развития Севастополя до 2030 года является предвыборной пропагандой – главный коммунист города

Первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко главным недостатком стратегии развития Севастополя назвал ее предвыборный харктер. Об этом он заявил корреспонденту Нового Севастополя.





«Мы должны знать и понимать «цену вопроса». Такие документы, как стратегия развития Севастополя, должны обязательно иметь экономическое обоснование – сколько будет стоить реализация этого проекта в целом. Конечно, такой расчет прогнозный, но эти цифры должны быть. Причем, необходимо показать, какие средства будут выделены федеральным центром, какие будут привлечены за счет инвесторов и, сколько необходимо выделить из средств города», – сказал Пархоменко.





Он подчеркнул, что на основании этих трех показателей можно сформировать бюджет развития и в дальнейшем приступить к реализации планов. В противном случае, по его мнению, это станет профанацией стратегии и прожектерством.





При этом Пархоменко отметил, что представленный исполнительной властью документ больше похож на предвыборную пропаганду. «В предложенной правительством стратегии развития Севастополя даже намеков нет на источники финансирования. Создается впечатление, что власть и не собирается ее реализовывать. А сам документ используется как пропагандистский материал под предстоящие губернаторские выборы», – резюмировал он.





Проект стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Проект опубликован на сайте правительства города и представляет собой документ объемом около 200 страниц.

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