Стратегия социально-экономического развития города до 2030 года содержит много «пробелов» - член ОП РФ

В нынешнем проекте «Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года» много пробелов, участники общественной инициативы «Наш Севастополь» готовы разработать альтернативную стратегию. Соответствующую информацию член Общественной палаты РФ и соавтор общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова разместила на своей странице в Facebook.





«В тексте стратегии содержится предельно много общей информации, хотя и правильно прописанной. Когда же речь касается деталей, оказывается, что проектные направления посвящены вовсе не тому, что нужно городу. Зато тому, что нужно конкретным бизнес-группам города, – сказано в сообщении. – Не проработаны векторы развития сотрудничества с военными по социальным вопросам: образованию, медицине, строительству, не просчитан вклад министерства обороны, в том числе по отчислениям НДФЛ в бюджет города».





Дронова сообщила, что документ не содержит расчетов экономического эффекта от государственных инвестиций, и отметила отсутствие экономической оценки новых объектов. «Вообще никак не проанализирована текущая ситуация – за счет чего сегодня живет город. Не оценено экономическое давление на бюджет города в результате создания новых объектов социальной инфраструктуры: больниц, школ, детских садов, парков», – говорится в тексте.





Дронова заявила о готовности общественников разработать новый проект. «Общественное движение «Наш Севастополь» при участии общественных организаций, российских экспертных центров и членов Общественной палаты города готово предложить разработку альтернативной стратегии, – написала Дронова. – С учетом непрозрачности модели разработки и внесения поправок в представленную стратегию мы предлагаем создать новый документ на основе долгосрочной, кропотливой, широкомасштабной работы севастопольских и российских экспертов и общественности».





По ее мнению, развитие города должно отталкиваться от интересов Черноморского флота. «Это вовсе не значит, что нужно делать ставку сугубо на развитие военной базы. Ресурсы военной медицины, образования, высокотехнологичных производств вокруг задач обеспечения кораблей – перечень очевиден», – пояснила Дронова.





Большая часть севастопольцев поддерживает эту позицию, заключила она.

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