Стратегию развития Севастополя до 2030 года разрабатывали кулуарно – «Наш Севастополь»

Стратегию развития Севастополя до 2030 года разрабатывали кулуарно, без привлечения экспертов из города. Об этом на круглом столе заявил соавтор общественного движения «Наш Севастополь» и член Общественной палаты РФ Ольга Дронова.





Она напомнила, что правительство Севастополя 5 августа 2016 года заключило контракт с ООО «Бизнес Решения» на разработку Стратегии развития Севастополя до 2030 года. «В конце ноября 2016 года проект стратегии был первый раз презентован. Шла работа приглашенных экспертов. Но что происходило в декабре 2016 года и январе 2017 года – загадка. Есть информация, что документ не устроил определенные бизнес-элиты Севастополя и он был кулуарно переработан под их интересы», – сказал Дронова.





И вот в феврале, отметила она, проект Стратегии выносится в публичную плоскость одновременно с планом принятия этого документа. «Причем, в плане отводится несколько дней на то, чтобы его проработать в экспертных группах, которых не понятно кто и не понятно, как отбирал, списки которых никто не видел, кроме правительства города. И каждая группа обсуждала документ 2 часа. Таким образом, севастопольцы обсуждали Стратегию развития города всего 2 часа, начиная с августа 2016 года», – считает Дронова.





По ее словам, первое обсуждение Стратегии состоялось 30 ноября 2016 года на площадке Агентства стратегических инициатив в Москве. «То есть первые правки в Стратегию были внесены вовсе не жителями Севастополя», – подытожила Дронова.

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