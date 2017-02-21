Стратегию развития Севастополя до 2030 года, возможно, написала компания, проигравшая все суды – Колесников

Стратегию развития Севастополя, возможно, написала компания, проигравшая все суды. Об этом написал в своем блоге секретарь Севастопольской региональной организации партии «Единая Россия» Борис Колесников.





«Сегодня повторно прочел стратегию социально-экономического развития города Севастополя (до 2030 года), опубликованную на сайте правительства Севастополя. Казалось бы, солидный документ, который мусолят всякого рода стратегические агентства с 2014 года. Но что бросается в глаза? 196 страниц документа подготовлены неким ООО «Бизнес Решения». Другой информации нет. Все равно, что под таким документом поставить лаконичную подпись Иванов», – отметил Колесников.





Он добавил: «Этих «бизнес решений» в сети минимум 10, они есть и в Москве и в Севастополе». «Чем оно занимается? Солидной научной деятельностью или сдачей в аренду, например, жилья? Непонятно и проверить нельзя. Например, если это севастопольское ООО «Бизнес Решения», то по данным, имеющимся в свободном доступе, «в судах организация, проиграла 100% в качестве ответчика».





Колесников сетует и на то, что на опубликованном проекте стратегии отсутствует дата и подпись. «Такой «серьезный» подход сразу подрывает доверие к разработчикам, и назвать такой документ легитимным язык не поворачивается», – сделал вывод глава севастопольских «единороссов».





Проект стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Проект опубликован на сайте правительства города и представляет собой документ объемом около 200 страниц.

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