Свободная экономическая зона Севастополя насчитывает более 230 участников

Более 230 предпринимательских структур стали участниками свободной экономической зоны Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.





По ее информации, в 2016 году правительством Севастополя заключено 236 договоров об условиях деятельности в СЭЗ на территории города. Задекларированный участниками объем капитальных вложений составляет 2,68 млрд рублей, запланировано создать 4,9 тысячи новых рабочих мест со средним размером заработной платы в 25,8 тысяч рублей.





По данным отчетов участников за третий квартал 2016 года, фактический объем капитальных вложений составил 1 млрд 14 млн рублей и превысил плановый на 126 млн рублей, фактически создано 1,9 тысяч рабочих мест.





Правительством Севастополя совместно с минэкономразвития России и Совмином Республики Крым ведется работа над проектом изменений в федеральный закон № 377-ФЗ с целью развития и совершенствования механизма функционирования СЭЗ.





Правительством Севастополя планирует ввести дифференцированные требования к объему капитальных вложений в зависимости от критериев признания предпринимателей субъектами микро-, малого, среднего и крупного бизнеса, а также исключить из перечня разрешенных отдельные виды деятельности.





С 1 января 2015 году в Крыму и Севастополе действует свободная экономическая зона со сроком 25 лет.

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