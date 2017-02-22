Центр медицинской профилактики появится в Севастополе для популяризации здорового образа жизни

Правительство Севастополя создало госбюджетное учреждение «Центр медицинской профилактики». Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.





«Его образование обусловлено необходимостью создания регионального центра медицинской профилактики для координации медицинских мероприятий по формированию здорового образа жизни в Севастополе по первичной профилактической работе», - пояснил замдиректора департамента здравоохранения Вячеслав Камардин.





По его словам, основными задачами центра являются координация организации проведения медицинских мероприятий по популяризации здорового образа жизни, гигиенического обучения и воспитания населения. «Центр предполагается финансировать за счет бюджета города в рамках территориальной программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в объеме 2,8 млн рублей», - пояснил Камардин.





Профильный вице-губернатор Юрий Кривов пояснил, что Центр медицинской профилактики - это обязательный элемент в номенклатуре медицинских организаций во всех субъектах РФ. Штат центра - 7 человек.

Читайте еще...