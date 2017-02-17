Телефон единой дежурной диспетчерской службы Севастополя «1563» получит сайт и мобильное приложение

Правительство Севастополя в мае-июне планирует запустить сайт и мобильное приложение телефона Единой дежурной диспетчерской службы «1563». Об этом в эфире одного из севастопольских телеканалов заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.





«Все знают телефон «1563». Это диспетчерская служба, куда люди могут позвонить и сообщить о каких-то коммунальных проблемах – тепло, вода, еще что-то. Мы сейчас делаем сайт к этому телефону, чтобы можно было подать заявку через сайт, и мы делаем мобильное приложение», – сообщил Базаров.





По словам чиновника, это позволит подавать заявки онлайн и отслеживать, как эти заявки исполняется. Запустить интернет-сервисы планируется в конце весны-начале лета. «Бюджетных денег мы на это не тратим. Мы нашли партнеров, которые эту, скажем так, общедоступную часть делают за свои деньги», – подчеркнул Базаров.

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