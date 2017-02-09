Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда, расспрашивают севастопольских пенсионеров об их банковских счетах

Севастопольские пенсионеры в последнее время подвергаются риску стать жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Севастополю.





«На телефоны севастопольских пенсионеров стали поступать звонки от неких граждан, представляющихся работниками московского отделения Пенсионного фонда России. Извинившись, они сообщают, что ПФР при проведении перерасчета пенсии, якобы не доплатил пенсионеру определенную сумму. И для того, чтобы получить недостающую выплату, пенсионер должен сообщить информацию о своем банковском счете», – говорится в сообщении.





Пенсионный фонд в связи с этим обратил внимание граждан на то, что его сотрудники не опрашивают пенсионеров в телефонном режиме об их персональных данных, в частности, банковских счетах. Пенсионный фонд владеет всей необходимой информацией для осуществления пенсионных выплат, подчеркнула пресс-служба и призвала пожилых людей не быть излишне доверчивыми.

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