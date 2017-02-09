Традиционный конкурс красоты «Севастопольская красавица-2017» состоится 24 февраля в театре им. Луначарского

24 февраля на главной сценической площадке города - в академическом театре им. А.В. Луначарского - состоится XXII городской конкурс «Севастопольская красавица-2017». Его организатором традиционно выступает агентство моделей «Мария».





Праздник грации «Севастопольская красавица» уже многие годы вызывает большой интерес у массмедиа региона, жителей и гостей города. Популярный конкурс вносит свой вклад в развитие Севастополя, как международного культурного центра и помогает севастопольским моделям добиться заметных успехов на престижных подиумах.





За двадцать два года со дня основания проекта победительницы «Севастопольской красавицы» достойно представляли город на фестивалях красоты «Мисс Россия», «Краса России», «Мисс Украина», «Королева Крыма», международных конкурсах «Жемчужина Черного моря», Miss Princess of the Globe и других шоу в Тунисе, Китае, Турции, Доминиканской республике и Армении.





К примеру, вице-мисс проекта «Севастопольская красавица» Анастасия Вознюк победила в национальном конкурсе «Российская красавица-2015», который проходил в Москве.





О многолетней популярности конкурса говорит и тот факт, что в прошлом году титул «Севастопольская красавица-2016» получила Василина Непран - дочь победительницы проекта «Севастопольская красавица-1997» Марии Горелик.





Для постановки проекта в Севастополь приглашаются опытные специалисты в области моделинга, а коллекции одежды для участниц конкурса специально шьют известные крымские модельеры.





В этом году 24 февраля на сцену театра им. А. В. Луначарского выйдут пятнадцать девушек, которые прошли многочисленные кастинги и в настоящее время ведут активную подготовку к конкурсу красоты.





Медиа-партнер конкурса «Севастопольская красавица-2017» информационный портал «Новый Севастополь».

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