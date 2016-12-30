Транспортный коллапс больше не наступит в Севастополе никогда – Овсянников

Транспортный коллапс не наступит в Севастополе больше никогда. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников, отвечая на вопрос, ждать ли повторения остановки города, которая произошла 5 декабря из-за гололеда.





«Транспортный коллапс не наступит никогда. Мы этого не допустим», – заверил Овсянников.





Он изложил меры, предпринимаемые правительством Севастополя для развития транспорта и инфраструктуры. «Получили или получаем 90 автобусов, 78 троллейбусов, 25 больших низкопольных автобусов. В следующем году займемся транспортной схемой города – в бюджете заложено 39 млн рублей», – пояснил Овсянников.





Кроме того, по его словам, в следующем году начнется внедрение электронного проездного билета на все виды транспорта. «В 2017 году предусмотрены 1,7 млрд рублей на ремонты автомобильных дорог – такая же сумма, как и в году текущем», – уточнил Овсянников.





До 2030 года, уверен глава города, в Севастополе появятся «необходимые нам транспортные развязки, которые разгрузят город». «В следующем году построим две большие перехватывающие парковки на одну тысячу мест за 40 млн рублей. Сейчас в этих целях готовим земельные участки», – подчеркнул Овсянников.





Он также сообщил, что с учетом федеральных средств в 2017 году на дорожно-строительные работы в Севастополе будет направлено 3,5 млрд рублей. «Вот вкратце как мы готовимся к транспортному коллапсу», – подытожил Овсянников.

Читайте еще...