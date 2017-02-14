Три образовательных учреждения Севастополя работают частично из-за проблем с отоплением

Проблемы отопления в трех образовательных учреждениях Севастополя не решены, они работают частично. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента образования Михаил Родиков.





«Детский сад №49 не работает, отопления нет. Был большой прорыв (системы отопления), поэтому работают дежурные группы. Подогреваем помещения электрообогревателями», – сказал Родиков.





По его словам, «в школе-интернате №5 пытались немного повысить давление (воды в теплосети), не получилось». «Один корпус работает, второй не работает, там температура воздуха ниже 18 градусов», – пояснил Родиков.





Он также сообщил, что одна группа детского сада №89 до сих пор не отапливается, она не работает.





6 февраля Родиков заявил о том, что низкий температурный режим сохраняется в трех образовательных учреждениях Севастополя. Он называл детский сад №89, общеобразовательную школу №12 и школу-интернат №5.

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