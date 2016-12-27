Три севастопольских детских сада и две школы оставались без тепла до 11 часов

Три севастопольских детских сада и две школы оставались без тепла до 11 часов. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков.





«За отчетный период (19-25 декабря) в Севастополе произошла 21 авария на коммунальных сетях, что на 8 аварий меньше, чем за предыдущую неделю. В частности, на электрических сетях зафиксированы 7 аварий, которые устранялись в течение 1,5-13,5 часов», – сказал Поляков.





При этом отметил, что на водопроводных сетях произошли 10 аварий, которые устранялись в течение 2-8 часов. «В сфере ответственности «Севтеплоэнерго» – 2 аварии. Без тепла оставались детские сады №111, №125, №131 и общеобразовательные школы №58 и №37. Наибольшее время устранения аварий составило 11 часов», – уточнил Поляков.





Он также сообщил, что в Единую дежурную диспетчерскую службу Севастополя от горожан поступило 1 841 обращение, в основном, по вопросам вывоза мусора и работы лифтов.

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