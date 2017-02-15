Три севастопольских туроператора получат возможность работать с группами китайских туристов в рамках безвизового обмена

Три севастопольских туроператора получат возможность работать с группами китайских туристов в рамках безвизового обмена. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила и.о. начальника главного управления культуры Лариса Дудкина.





Она напомнила, что в феврале 2016 года было подписано соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительством Севастополя о сотрудничестве в реализации соглашения между правительствами РФ и Китайской Народной республики о безвизовых групповых туристических поездках в рамках российско-китайского безвизового обмена.





«В 2016 году в список туристических организаций, имеющих право осуществлять деятельность по реализации соглашения между Россией и Китаем относительно безвизового обмена, был включен один туроператор Севастополя. В 2017 году в Федеральное агентство по туризму из Севастополя направлены для внесения в реестр данные о трех туроператорах города», – сказала Дудкина.





По ее словам, в настоящее время рассматривается возможность проведения на территории Севастополя российско-китайского туристского форума.

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