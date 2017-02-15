Туристический бренд Севастополя все еще разрабатывается, законтрактованная сумма средств не перечислена исполнителю – горкульт

Туристический бренд Севастополя все еще разрабатывается, законтрактованная сумма средств не перечислена исполнителю. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила и.о. начальника главного управления культуры Лариса Дудкина.





«Средства, законтрактованные на разработку туристического бренда Севастополя, не были перечислены компании «IT-море» (Севастополь). Контракт заключался департаментом приоритетных проектов», – сказала Дудкина.





При этом она отметила, что «сама работа по созданию туристического бренда Севастополя продолжается». «Определены несколько фокус-групп, прошли несколько заседаний проектных сессий. В этих рамках проходит разработка концепции туристического бренда, затем – визуализации и представления нашей общественности», – уточнила Дудкина.





По информации СМИ, правительство Севастополя заключило в июне 2016 года контракт с компанией «IT-море» на 5 млн рублей на разработку туристического бренда, однако впоследствии средства за часть выполненной работы не перечислило. «IT-море» обратилось в суд о взыскании с правительства города более 2 млн рублей за выполненную работу.





7 сентября 2016 года и.о. губернатора Дмитрий Овсянников заявил о том, что «правительство Севастополя работает над созданием туристического бренда города, полноценного туристического портала, которые позволят достойно позиционировать город и в полной мере представят его достоинства».

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