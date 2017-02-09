Участие Чалого как оппозиционера в любых федеральных выборах привлекло бы внимание – политолог

Участие бывшего председателя Заксобрания Севастополя Алексея Чалого в любых федеральных уровнях привлекло бы внимание — он не ассоциируется с бюрократией, состоялся как политик и может понравиться оппозиционному избирателю. Такое мнение на площадке «Национальный эксперт» выразил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Михаил Нейжмаков.





«Участие Чалого в любых федеральных выборах привлекло бы внимание. У него есть черты, которые могут понравиться протестному избирателю в городах. Он не ассоциируется с бюрократией, состоялся как политик на волне уличного протеста, а не административной карьеры, – считает политолог. – Теоретически Алексей Чалый мог бы стать «улучшенным вариантом» Михаила Прохорова. Ведь, в отличие от последнего накануне президентской гонки-2012, депутат Заксобрания Севастополя не имеет негативного багажа в виде широко известных непопулярных социальных инициатив».





По словам Нейжмакова, сейчас политологи обсуждают вероятность участия в президентской гонке в качестве лидера оппозиции нескольких кандидатов, включая Чалого, что связано с обвинительным приговором, вынесенным Алексею Навальному.





При этом эксперт выразил мнение, что даже конфликт Чалого с Александром Залдостановым («Хирургом») может быть позитивно оценен избирателями, «которым не нравятся радикальные охранители».

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