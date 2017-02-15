Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Севастополя во время блэкаута неправомерно расходовало бюджетные 52 млн руб

Контрольно-счетная палата Севастополя провела проверку использования средств резервного фонда правительства города во время режима ЧС с ноября 2015 года по май 2016 года в связи с энергоблокадой Крыма, в ходе которой были выявлен ряд существенных нарушений, в том числе неправомерное расходование главным распорядителем бюджетных средств 52 млн руб. Об этом сегодня а сессии Заксобрания Севастополя заявила руководитель Контрольно-счетной палаты (КСП) Юлия Кокарева.





«В ходе проверки использования бюджетных средств резервного фонда правительства Севастополя в сумму 136,2 млн рублей, выделенных для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в 2015-2016 годах (энергоблокада), установлено, что главными распорядителями бюджетных средств и получателями средств резервного фонда не обеспечено в полной мере их целевое использование», – сказала Кокарева.





В частности, по ее словам, управлением обеспечения мероприятий гражданской защиты населения допущено неправомерное расходование бюджетных средств в размере 52 млн 92 тысячи рублей на закупку дизельного топлива, запрещенного к выпуску в обращение на территории РФ с 1 января 2016 года. «Не подтверждено целевое расходование бюджетных средств на закупку более одного млн литров дизтоплива общей стоимостью 47,2 млн рублей, или 41% от общего объема топлива, приобретенного для ликвидации чрезвычайной ситуации», – отметила Кокарева.





Она также сообщила о том, что не подтверждено целевое использование аварийного запаса товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет средств резервного фонда на сумму 3,7 млн рублей. «Установлено нецелевое расходование дизельного топлива в сумме 583 тысячи рублей», – подытожила Кокарева.





23 ноября 2015 года в Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за энергоблокады со стороны Украины. Режим ЧС отменен в мае 2016 года.

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