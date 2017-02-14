В 2016 году число зарегистрированных браков в Севастополе снизилось почти на 4%

В прошлом году севастопольцы заключили почти на 4% меньше браков, чем в 2015-м. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве города сообщила начальник управления записи актов гражданского состояния Ирина Жарикова.





«Анализ статистических данных позволяет говорить о несущественном сокращении в 2016 году практически всех регистрируемых актов гражданского состояния. В целом по Севастополю снижение по итогам минувшего года составляет около 3,8%», – сказала Жарикова, подчеркнув при этом, что указанная тенденция характерна для всех без исключения регионов Южного федерального округа и в целом РФ.





Между тем, по ее словам, количество зарегистрированных актов за последние 5 лет говорит о существенном росте обратившихся в органы ЗАГС граждан. «Если в 2012 году эта цифра была 13 тыс 857, то в прошлом она составила 18 тыс 239 зарегистрированных актов. Разница составляет 4 тыс 382 акта. Это почти 24%», – отметила Жарикова.

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