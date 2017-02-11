В Севастополе будет заменено более 100 лифтов, вышедших из строя из-за блэкаута

Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя получил субсидию из городского бюджета в размере 200 млн руб на финансирование работ по замене более 100 лифтов. Соответствующее решение приняло правительство города.





«Речь идет о субсидии из городского бюджета 2017 года на замену лифтов. В 56 многоквартирных жилых домах мы предлагаем поменять 103 лифта на сумму 200 млн рублей», – сказал директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.





«Это плановые показатели 2017 года?» – поинтересовался глава города Дмитрий Овсянников и получил утвердительный ответ.





16 января источник в руководстве города сообщал Крыминформу, что до 50% лифтов, замененных в 2016 году в Севастополе, выходили из строя из-за энергетических проблем. По его информации, в 2015 году компания «Мослифт» в рамках программы капремонтов заменила в Севастополе 113 лифтов на новые. Однако в конце ноября произошла чрезвычайная ситуация, связанная с отключением со стороны Украины высоковольтных линий электропередачи. Неустойчивое электроснабжение привело к выходу из строя до 50% новых лифтов, которые оборудованы очень чувствительной к таким техническим условиям электроникой.





24 мая 2016 года начальник отдела Севтехнадзора Кирилл Близнецов заявил, что около 600 севастопольских лифтов не допущены к эксплуатации. «В Севастополе насчитывается около 1 600 лифтов, значительная часть которых прослужила 25 лет и более. Такие лифты были подвергнуты глубокому экспертному обследованию и 600 из них признаны непригодными для эксплуатации», – сказал Близнецов.

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